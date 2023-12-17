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رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:12 م
رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
كتب إبراهيم حسان

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه بداية من يناير المقبل، مشيرا إلى أن تدني المعاشات سببه ضعف المرتبات المؤمن عليها.
 
أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن لحد الأدنى للمرتبات المشتركة في التأمينات الاجتماعية كان 1700 جنيها، وأقصاها 10700 جنيه، وسيجرى تحريكهما في يناير المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه.
 
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن محاور إصلاح نظام التأمينات مستمرة، وسيجرى تحريك المعاشات في يناير من كل عام وفقا لزيادة سنوية جرى التوافق عليها، مؤكدا أن الهيئة القومية للتأمينات هي المسئولة عن الزيادات الجديدة.
 






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