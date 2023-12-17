خطوات تساعدك فى نقل ملكية سياراتك.. اعرفها

وضعت مجموعة من الشروط عبر بوابة المرور الإلكترونية لكى يتم من خلالها تسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
-تقديم مستند شهادة المخالفات.
-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
ثانيا الإجراءات:
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .
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