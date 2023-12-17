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خطوات تساعدك فى نقل ملكية سياراتك.. اعرفها

الأحد، 17 ديسمبر 2023 03:00 ص
خطوات تساعدك فى نقل ملكية سياراتك.. اعرفها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من الشروط عبر بوابة المرور الإلكترونية لكى يتم من خلالها تسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.
   
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 -تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 -تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 -تقديم مستند شهادة المخالفات.
 -تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
  
ثانيا الإجراءات:
 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 -فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .
 
 
 
 






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