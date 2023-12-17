خارجية جنوب أفريقيا: حكومتنا تعتبر الهجمات على فلسطين جرائم إبادة جماعية

كتب محمد عبد المجيد

قال ألفين بوتس نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن حكومة بلاده نددت بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين واعتبرتها إبادة جماعية، مشيرا إلى أنهم قدموا ملفا للمحكمة الجنائية الدولية اعتراضا على جرائم الحرب الإسرائيلية وتنديدا بجرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، على إن دولة جنوب أفريقيا دعت دول العالم عبر مجلس الأمن لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة.

وأشار ألفين بوتس نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إلى أن مصر لعبت دورا محوريا بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنهم سيواصلون الانخراط مع مصر كأعضاء في الاتحاد الأفريقي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.