اليوم السابع
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حماية المستهلك: نستهدف إنشاء وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى وتوعية المواطن بحقوقه

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:56 ص
حماية المستهلك: نستهدف إنشاء وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى وتوعية المواطن بحقوقه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك : نسعى بأن يكون الجهاز ليس لرد الفعل، حيث نجهز وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى من خلال التوعية بحقوق المستهلك وأيضا بتكثيف الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن الجهاز حريص على حل الشكاوى فى أسرع وقت ولكن بعض الشكاوى تتطلب وقتا خاصة المرتبطة ببعض السلع المعمرة أو السيارات التى قد تحتاج إلى لجنة فنية لمعرفة أسباب الشكوى .

 

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلى ومُنسقى شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

 







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