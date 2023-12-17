حبس عاطل لحيازته 80 طربة حشيش غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس مسجل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بدائرة القسم، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.