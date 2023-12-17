اليوم السابع
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حالات لا يعاقب بها المتهم على جريمته.. تعرف عليها

الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:00 ص
حالات لا يعاقب بها المتهم على جريمته.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أوضح قانون العقوبات المصري، حالات من شأنها عدم توقيع أى عقوبة على مرتكب الجريم، حيث نصت المادة  61 أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

كما نصت المادة 62 على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة..

 

 

 







قانون العقوبات

القانون المصري

عدم توقيع عقوبة على المتهم

قانون الإجراءات الجنائية




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