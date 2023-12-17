جامعة سوهاج تواصل تنفيذ ورش عمل مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

سوهاج - محمود مقبول

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ مشروع «مودة»، وذلك ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب المقبل على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل مستقر ومتماسك، وذلك بكلية الحقوق بالجامعة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الورشة تأتي ضمن مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والذي يهدف إلى حث الشباب على اتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، ورفع وعي المجتمع بأهمية اتباع أسس الزواج الصحيح، مضيفاً أنه تم عقد سلسلة ندوات تناقش موضوعات متعددة منها الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، والصحة الإنجابية وغيرها.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أن الورشة تضمنت العديد من المحاور، منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، والتوعية والتثقيف ببرنامج المقبلين على الزواج، إلى جانب أنه تم التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير إختيار شريك الحياة، والإعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية).

جدير بالذكر، أنه حاضر التدريب كل من، الدكتور سمير أبو المجد والدكتور ممدوح رفاعي، حيث تناولت الورشة تضمنت قيام المشاركين باستيفاء استبيان قبلي وبعدي عن أعمال الورشة وتقييم نواتج التعلم للمشاركين، واختتمت الورشة بعرض الطلاب اسكتش تمثيلي عما تم تنفيذه بالورشة.