اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل إحالة صاحب مركز صيانة للمحاكمة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:00 ص
تفاصيل إحالة صاحب مركز صيانة للمحاكمة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة تزوير المحررات الرسمية- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة صاحب مركز صيانة سيارات للمحاكمة الجنائية، لاتهامه  بتزوير المحررات الرسمية والعرفية فى القاهرة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمتلك ويدير مركز لصيانة السيارات، وتبين وجود معلومات جنائية سابقة له بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بفحص الهاتف محمول ملك المتهم فنيًا، تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى.
 
 
 






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