تعرف على 39 موقعا أثريا يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات فقط للطلاب المصريين

كتب محمد أسعد

بهدف نشر الوعي السياحي والأثري؛ تتيح وزارة السياحة والآثار زيارة الكثير من المواقع الأثرية للطلاب المصريين مجانًا أو بأسعار رمزية.

وينشر اليوم السابع قائمة تضم 39 من المواقع الأثرية التي يمكن للطلاب المصريين زيارتها بـ10 جنيهات فقط، وهي:

المتحف المصري بالتحرير.

متحف الفن الإسلامي.

المتحف القبطي.

متحف المركبات الملكية.

متحف ركن فاروق.

هرم منكاورع.

منطقة سقارة.

مقابر النبلاء، مقابر الدولة الحديثة بجبانة حور محبوالبوباسطيون.

كوم الدكة (المسرح الروماني).

كوم الشقافة.

جبانة الشاطبي الأثرية.

متحف السويس القومي.

متحف مطروح.

متحف كفر الشيخ.

متحف طنطا.

زاوية سلطان.

تونا الجبل.

تل العمارنة.

المقبرة الملكية بالعمارنة.

مقابر فريزر.

مقابر بني حسن.

معبد إسنا.

مقبرة رمسيس الخامس والسادس.

معبد هابو.

وادي الملكات.

مقبرة رعموزا.

معبد الرامسيوم.

مقبرة مننا ونخت.

مقابر ذراع أبو النجا البحري.

مقابر ذراع أبو النجا القبلي.

متحف الأقصر.

معبد أبو سمبل.

قبة الهوا.

جزيرة الفنتين.

المسلة الناقصة.

متحف النوبة.

قلعة صلاح الدين بطابا.

مقياس المنيل.

المسار السياحي بالدرب الأحمر.