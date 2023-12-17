تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بعد دخول كوبرى أخميم بسوهاج الصيانة الطارئة

سوهاج محمود مقبول

قررت اللجنة العليا للمواقف بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا طارئا مساء اليوم خلال اجتماعها إجراء تغيير طفيف بصفة مؤقتة في تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسى، بما يتناسب مع المسارات الجديدة البديلة لكوبري أخميم بعد عمل الصيانة للكوبرى.

و"اليوم السابع" يقدم للقارئ بمحافظة سوهاج التعريفة الجديدة على كافة الخطوط الداخلية بمحافظة سوهاج، تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - استمرار العمل بتعريفة الركوب القديمة حال مرور السيارات على كوبري أخميم من خلال الحارة المسموح بها، وزيادة تعريفة الركوب حال مرور السيارات على الكوبري العلوي القبلي بالزيادات التالية :ـ

2 ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 50 قرشا لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى ميدان العارف وميدان الشهيد والعكس لتصبح 3 جنيهات .

3 ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 1.5 جنيه، لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى موقف العبور البحري والعكس لتصبح 4 جنيهات .

4 ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لخط سير أخميم سوهاج والعكس بقيمة 50 قرشا، لتصبح 3.5 جنيه .

5 ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لسيارات التاكسي من شرق المدينة إلى غرب المدينة أو العكس لتصبح 20 جنيها .

6 ـ الزيادات لفترة مؤقتة حتى الإنتهاء من أعمال صيانة كوبري أخميم.

7 - تكليف الوحدات المحلية بمركز ومدينة سوهاج، وأخميم؛ لعمل الملصقات اللازمة بالتعريفة الجديدة المؤقتة ووضعها على السيارات العاملة على هذه الخطوط بوضوح.

8 - تكليف إدارة مرور سوهاج، وإدارة المواقف بالمحافظة بالمتابعة المستمرة، وفرض رقابة صارمة على تنفيذ تلك القرارات.

9 - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك .