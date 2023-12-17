تعرف على المشروعات الجاري إنشائها بمركز مطوبس ضمن حياة كريمة × 20 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المشروعات القومية ضمن حياة كريمة بمطوبس، بـ 18 قرية، و187 تابع بمركز مطوبس، والتي حولت حياة أهالي القرى، للأفضل، من المشروع القومي تطوير الريف المصرى، الذي وجه له الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتابع تنفيذها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

1- عدد المشروعات التي تضمنها المبادرة 603 مشروعات.

2- عدد القطاعات التي شملها المشروع 12 قطاعا.

3- عدد مشروعات الصرف الصحي 45 مشروعاً.

4- المشروعات بالتربية والتعليم إنشاء 54 مدرسة.

5- تبطين 15 ترعة.

6- إقامة 26 كوبري.

7- إنشاء 5 مجمعات الخدمية.

8- 17 مشروعات خاص بالشباب والرياضة.

9- إنشاء 6 وحدات إسعاف.

10- في القطاع الطبي فجرى صيانة 10 وحدات صحية، وتطوير وإنشاء 13 وحدة صحية ومركز طبي بنسبة تنفيذ 78%.

11- جاري العمل في 17 مشروع غاز طبيعي.

12- تم الإنتهاء من 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني، بنسبة تنفيذ 93%.

13- إنشاء 5 وحدات إطفاء.

14- إقامة 5 مواقف.

15- إنشاء 18 مشروع بقطاع الاتصالات.

16- إنشاء 20 مشروعات لتحسين ورفع كفاءة الكهرباء وتركيب محولات.

17- إنشاء 9 مكاتب بريد.

18- إقامة 14 مشروعا خاصة بالتنمية المحلية.

19- تأهيل ورصف 96 طريقا بين قرى مركز مطوبس بنسب تنفيذ 15%.

20- إنشاء مستشفى مطوبس المركزى.