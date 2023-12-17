تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية ديسمبر الجارى كآخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، حيث طالبت التلاميذ بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفة أن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات مهم وبدونه لن يكون الطالب قادرا على دخول الاختبارات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- يتاح التقدم من خلال منصة التقدم الإلكترونى للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم.

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023).

- يتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الرابط ( moe-register.emis.gov.eg ) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه ( office365.emis.gov.eg ) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب.

- يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة.

- يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.