تضامنا مع الكويت.. خبر وفاة الأمير نواف يتصدر عناوين الصحف العربية

إيمان حنا

تصدر خبر وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عناوين كبريات الصحف الخليجية والعربية الصادرة اليوم الأحد.

وأبرزت تلك الصحف نعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان وعدد من الدول العربية منها مصر ولبنان والاردن.

ويأتي هذا التضامن الخليجي والعربي مع حالة الحداد التي تعيشها دولة الكويت منذ اعلان وفاة الأمير الراحل يوم أمس لتعكس المكانة المميزة للفقيد وثقل الكويت الدبلوماسي ومتانة العلاقات الاخوية بين دولة الكويت والدول الخليجية والعربية.

أعلنت سفارات الكويت لدى كل من قطر والبحرين والعراق وروسيا وبلجيكا وقنصليتها في مومباي فتح سجلات التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد.

واستذكر سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري إنجازات الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، قائلا إنه "كان قائدا حكيما بذل حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز ووحدتها".

من جانبها نعت سفارة الكويت لدى البحرين في بيان فقيد الكويت الراحل قائلة: "ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان وبقضاء الله وقدره ننعى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.