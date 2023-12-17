تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجى لجلسة غد

كتب ـ أحمد إسماعيل

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة الأحد، محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما ب خطف قهوجي وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، بمنطقة الوراق لجلسة غد الإثنين للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، أن المتهمين "م. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " م . ص. م" عامل جراح 34 سنة، وجهت إليهما تهمه خطف شخص بالإكراه، وذلك على خلفية التحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه " بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفاً، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.

كما وجهت للمتهمين، تهمة إكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على توقيع سندات مثبتة لدين وهي عبارة (7) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التي أعدوها لذلك الغرض وأشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.

كما ضربا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وشهد المجني عليه "عيد عبد المقصود" 34 سنة قهوجي، في تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفي بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفاً، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبي، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، واحتجازه مدة يوم تقريباً وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض (سكينتين).