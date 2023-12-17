بوتين: الغرب يريد تدمير روسيا وتقسيمها لأجزاء وإخضاعها لسلطته واستغلال مواردها

وأضاف بوتين - في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرسمية (روسيا 1) اليوم الأحد، "أن الغرب لم يكن بحاجة إلى مثل هذه الدولة الكبيرة ذات العدد الكبير من السكان، وأنه من الأفضل للدول الغربية، كما اقترح السياسي الأمريكي الشهير زبيجنيو بريجنسكي، تقسيم روسيا إلى خمسة أجزاء وإخضاع هذه الأجزاء بشكل منفصل واستغلال مواردها".

ولفت إلى أنه استنادًا إلى أن الأجزاء المنفصلة لن يكون له وزن ثقيل ولا صوت مؤثر ولن تدافع عن مصالحها الوطنية بنفس الطريقة، التي تفعل بها الدولة الروسية الموحدة، مشيرا إلى أنه لم يتبادر لذهنه هذا الفهم إلا في وقت لاحق لأن تفكيري قبل ذلك كان ساذجًا تمامًا بهذا الشأن.

وتابع "في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 كانت لدى فكرة ساذجة، مفادها أن العالم كله يدرك أن روسيا أصبحت مختلفة وأنه لا يوجد خلافًا أيديولوجي وبالتالي لا توجد أسباب للمواجهة".

وأضاف "رغم عملي لمدة 20 عامًا تقريبًا بالأجهزة الأمنية والمخابرات الخارجية للاتحاد السوفيتي كانت لدى آنذاك فكرة ساذجة بأن العالم كله وخاصة ما يسمى الآن بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا".

ونوه بأنه رأى تصرفات سلبية في سياسات الدول الغربية تجاه روسيا ولا سيما دعم الحركة الانفصالية والإرهاب في الأراضي الروسية.