باحث: إسرائيل لم تتمكن ميدانيا من تحقيق الأهداف الأساسية لها فى غزة

كتب أحمد عرفة

أكد محمد منصور الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل على المستوى الميدانى لم تتمكن من تحقيق الأهداف الأساسية أو المرحلة لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه رغم توسيع العملية البرية في وسط غزة ودير البلح إلا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية محاولة لإيجاد أي إنجاز على الأرض.

وأوضح محمد منصور، أنه لا يوجد مؤشر يؤكد نجاح إسرائيل في إنجاز أي هدف معلن لها سواء بتحرير المحتجزين أو القضاء على الفصائل الفلسطينية .

ولفت الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن القوات الإسرائيلية تشتبك مع فصائل المقاومة في عدة نقاط رئيسية شمال ووسط القطاع دون تحقيق أني نجاح ملموس على الأرض.