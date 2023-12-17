انخفاض بالحرارة غدا وشبورة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحالة البحرين ، البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ( 2.25:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)