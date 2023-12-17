انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية - جاكلين منير

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة ل ميناء الاسكندريه خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 12 سفينة خلال 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1035 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 74 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.