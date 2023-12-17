النيابة تأمر بحبس متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء 4 أيام

قررت النيابة المختصة حبس متهمين بحيازة عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار فيها في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين عثر بحوزتهما في منطقة مدينة بدر، على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وأضاف أحد المتهمين "سائق" أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء، بتحريض من الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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