اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بحبس متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء 4 أيام

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:47 م
النيابة تأمر بحبس متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة المختصة حبس متهمين بحيازة عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار فيها في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين عثر بحوزتهما في منطقة مدينة بدر، على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
 
وأضاف أحد المتهمين "سائق" أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء، بتحريض من الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

 







السوق السوداء

الاتجار فى النقد

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة