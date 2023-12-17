النيابة تأمر بحبس متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء 4 أيام

وأضاف أحد المتهمين "سائق" أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء، بتحريض من الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.