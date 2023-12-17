المركز التكنولوجى بحى المناخ فى بورسعيد يقدم 2270 خدمة إلكترونية خلال نوفمبر

بورسعيد - محمد عزام

استقبل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ منذ مطلع شهر نوفمبر الماضى 2365 طلبا من أهالى الحى، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلنت لمياء الجيار، رئيس حى المناخ، عن أن المركز إستقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر نوفمبر الماضى، مؤكدة على إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 96% تقريبًا ؛ حيث بلغت 2270 طلب وجارى الإنتهاء من 95 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وكانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد طورت المركز التكنولوجى بحى المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن تلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول فى منظومة التحول الرقمى من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكترونى، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

ويذكر أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالى الحي؛ حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 م٢ مما يتيح إستيعاب 24 فرد فى نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمى التى يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكترونى لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتى يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

وتتمثل الخدمات التى يقدمها المركز للمواطن فى مجال التنظيم والمبانى 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص فى حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إدارى لشخصى.

كما تتضمن 14 خدمة المقدمة للمواطنين وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوى والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات واقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالى أو شركات، فضلا عن 6 خدمات إتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وإنضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية ؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويعد العائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى اداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.