الكنيسة السريانية تحتفل بعيد الميلاد 25 ديسمبر الجارى

كتب: محمد الأحمدى

يحتفل الأقباط السريان الأرثوذكس بعد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى، حيث بدأت صوم الميلاد فى يوم 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فىعيد الميلاد المجيد.

وتبلغ مدة الصوم في كنيسة الروم الأرثوذكس تبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر،ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

واختصرت كنيسة الروم الكاثوليك، مدة الصوم وجعلت مدته 15 يوماً، بدءاً من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، والاحتفالبعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

واختصرت كنيسة السريان الأرثوذكس، مدة الصوم وجعلت مدته 25 يوماً، بدءاً من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكونالاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وحافظت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية على مدة الصوم الأربعين يوماً بداية من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير الاحتفال بعيد الميلادالمجيد فى السادس من شهر يناير.