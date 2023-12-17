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"القاهرة الإخبارية": وصول 40 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:51 م
"القاهرة الإخبارية": وصول 40 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بوصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأن 6 شاحنات وقود تدخل للقطاع. 

وقال مراسل القناة، إن 4 مصابين من غزة وصلوا إلى رفح للعلاج فى المستشفيات المصرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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