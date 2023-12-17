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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:57 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة رشقة صاروخية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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