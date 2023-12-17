القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار كثيف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "تبادل إطلاق نار كثيف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

ويشهد الجنوب اللبناني تصعيدا جديدا في الاشتباكات الدائرة، وسط مساع لبنانية فرنسية أمريكية لمنع اندلاعها، في الوقت الذى يعمل العدوان الإسرائيلي على توسعة دائرة الصراع، بالتزامن مع الصمود الذى يؤرقه في قطاع غزة.

في ظل الاشتباكات التي تتهدد الجنوب، يجرى لبنان اتصالات مكثفة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، لوقف اندلاع الحرب، وفى هذا السياق تقوم وزيرة خارجية فرنسا غدا كاترين كولونا بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل لبنان وإسرائيل ورام الله، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.