اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار كثيف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:40 م
القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار كثيف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوب لبنان
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "تبادل إطلاق نار كثيف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

ويشهد الجنوب اللبناني تصعيدا جديدا في الاشتباكات الدائرة، وسط مساع لبنانية فرنسية أمريكية لمنع اندلاعها، في الوقت الذى يعمل العدوان الإسرائيلي على توسعة دائرة الصراع، بالتزامن مع الصمود الذى يؤرقه في قطاع غزة.

في ظل الاشتباكات التي تتهدد الجنوب، يجرى لبنان اتصالات مكثفة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، لوقف اندلاع الحرب، وفى هذا السياق تقوم وزيرة خارجية فرنسا غدا كاترين كولونا بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل لبنان وإسرائيل ورام الله، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.

 

 







لبنان

جنوب لبنان

القاهرة الاخبارية

اسرائيل

الحدود اللبنانية الاسرائيلية

اخبار اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة