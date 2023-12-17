"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى منطقة جباليا بغزة

كتب ـ محمد عبد العظيم

قالت مني عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر في منطقة جباليا بغزة، لافتا إلى أنه تم انتشال عدد كبير من الشهداء إثر القصف الإسرائيلي بجباليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع القناة، أن الدفاع المدني غير قادر على تحديد مواقع القصف في جباليا، وتعطل السيارات عن العمل لنفاد الوقود، لافتة إلى سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 18 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.