اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 06:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العاهل البحرينى يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى سبل تأمين سلامة السكان المدنيين

الأحد، 17 ديسمبر 2023 06:00 ص
العاهل البحرينى يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى سبل تأمين سلامة السكان المدنيين غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين، والسبل الكفيلة للدفع قدماً بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
 
وأكد العاهل البحريني وفقًا لوكالة أنباء البحرين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه، كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على ضرورة أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل.






فلسطين

البحرين

غزة

المدنيين فى غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة