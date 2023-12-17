السجن 40 عاما لتاجر مخدرات لحيازته "حشيش" وأسلحة آلية ونارية ببنى سويف

وكانت المحكمة الجنائية ببنى سويف، أكدت فى حكمها أنها عاقبت المتهم، بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه عن تهمتى الاتجار فى مخدرات وحيازة سلاح أبيض .

كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 20 ألف جنيه، لحيازته لبندقية آلية وذخيرة لها 20 طلقة، وحيازته بندقية خرطوش وحيازته ذخيرة لها 6 طلقات .