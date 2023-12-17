السجن 40 عاما لتاجر مخدرات لحيازته "حشيش" وأسلحة آلية ونارية ببنى سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عماد نجدى محمد وعضوية المستشارين يحيى محمد سامي، وجمال أحمد حته، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، بمعاقبة "أحمد م ح"، بـ 40 سنة سجن وتغريمه 220 ألف جنيه، مجموع أحكام في إدانته بالاتجار فى المخدرات وحيازته سلاح آلى وبندقية خرطوش وطلقات و"قطر حاد" يستخدم فى الاعتداء على المواطنين.
وكانت المحكمة الجنائية ببنى سويف، أكدت فى حكمها أنها عاقبت المتهم، بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه عن تهمتى الاتجار فى مخدرات وحيازة سلاح أبيض .
كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 20 ألف جنيه، لحيازته لبندقية آلية وذخيرة لها 20 طلقة، وحيازته بندقية خرطوش وحيازته ذخيرة لها 6 طلقات .
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