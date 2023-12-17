الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للصناعة

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أعلن مسؤولون في سول أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول عين وزيرا جديدا للصناعة في تعديل وزاري اليوم الأحد.



وأوضح المسؤولون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه تم ترشيح وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-كيون وزيرا جديدا للصناعة والطاقة، حيث يأتي تعيين آن دوك-كيون بعد 3 أشهر فقط من تولي الوزير الحالي بانغ مون-كيو منصبه في سبتمبر الماضي.



وباعتباره خبيرا في مجال التجارة الدولية، عمل "آن" مستشارا لوزارة الخارجية ووزارة الصناعة، كما أنه كان أول وزير للتجارة في إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.