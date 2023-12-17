اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الصينى يرسل برقية عزاء فى وفاة أمير الكويت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:07 م
الرئيس الصينى يرسل برقية عزاء فى وفاة أمير الكويت الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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بعث رئيس الصين شي جين بينج برقية عزاء، اليوم الأحد، إلى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 

وأعرب شي جين بينج - في البرقية بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن تعازيه الحارة نيابة عن الصين، حكومة وشعبا، في وفاة الشيخ نواف، مقدما التعازي الصادقة لأسرته والشعب الكويتي.

وقال شي "إن الشيخ نواف كان يحظى باحترام ومحبة الشعب الكويتي، وقدم مساهمات إيجابية في تنمية العلاقات الصينية الكويتية".. وأضاف: أن "وفاة الشيخ نواف خسارة كبيرة للشعب الكويتي، والشعب الصيني فقد أيضا صديقا عزيزا".

وأكد رئيس الصين أن الحكومة الصينية والشعب الصيني يعتزان بالصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أنه واثق من أنه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين، ستشهد الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت تعزيزا وتنمية ثابتين.

 







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