البترول: حفر 48 بئر مياه وتسليم 50 مشروع ماشية لـ50 أسرة من أهالى مطروح

كتبت - مروة الغول

فى إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التى تنفذها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم بالتعاون القيادات التنفيذية بمحافظة مطروح وشركة كابريكورن ومؤسسات المجتمع المدنى هناك، الانتهاء من حفر 48 بئر مياه، وتسليم 50 مشروع ماشية لـ50 أسرة، بالإضافة إلى تسيير 12 قافلة طبية لخدمة أهالى قريتى جلالة وسوانى سمالوس متضمنة جميع التخصصات مع تقديم الأدوية اللازمة لأهالى القريتين، فى قرية جلالة وسوانى سمالوس بمركز الضبعة بمطروح.

وشملت الخدمات المقدمة لأهالى القريتين وتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023 ، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كابريكورن مع جمعية الأورمان، تنفيذ 12 قافلة بيطرية بالأدوية قامت بالكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى لحوالى 43 ألف رأس ماشية، بمتابعة من مديرية الطب البيطري بمطروح، فضلاً عن تنفيذ تدريب مهنى لجميع المنتفعين من مشروعات الدخل وعلى صيانة آبار المياه، وتم تسليم المشروعات التى تخدم احتياجات أهالينا فى القريتين، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح واالمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، وراندى نيلى رئيس شركة كابريكورن، وإلينور رولى مديرة كابريكورن مصر، و والمهندسة سوزان محب من جمعية الأورمان، والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة.