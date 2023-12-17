البابا ثيوذروس الثانى بطريرك الإسكندرية يتفقد إنشاء مطرانية دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

استقبل اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة البابا ثيوذروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد أفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له، بحضور الأب بندلامون راعى كنيسة الروم بدمياط، حيث تفقد موقع إنشاء (مطرانية) كنيسة طائفة الأقباط الأرثوذكس بمدينة دمياط الجديدة بمركز الحى الثالث على مساحة 5500م2.

وأكد رئيس الجهاز، أن الاتحاد والاندماج الكامل لنسيج الشعب المصرى بكامل طوائفه يدل على روح الإخاء بين الشعب تحت القيادة الحكيمة للدولة المصرية، وأكد الدعم الكامل من جهاز المدينة فى إنهاء كافة الإجراءات لخروج المحراب الدينى بالشكل الذى يليق بجهود الدولة المصرية.