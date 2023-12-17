الانتهاء من أعمال المنطقة النسيجية بالبحيرة بتكلفة مليار و400 مليون جنيه

البحيرة -ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن إنشاء المنطقة النسيجية بمركز حوش عيسى تعد نقله نوعية وطفره صناعية فى المحافظة، مضيفة أن إنشاء المنطقة النسيجية بحوش عيسى والتى يتم تنفيذها بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، تأتى فى إطار تدشين المبادرة الرئاسية لإقامة 13مجمع صناعى بمحافظات الجمهورية لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الإنتهاء من الأعمال الانشائية للمنطقة النسيجية، وكذلك تم تنفيذ اعمال المرافق بتكلفة 120مليون جنيه تمهيدا لأفتتاحها فى القريب العاجل.

يذكر أن المجمع الصناعى للغزل والنسيج بمنطقة حوش عيسى مقام على مساحة 15 فدان ويضم 6 مصانع كبيرة وصغيرة، إضافة إلى إقامة 864 ورشة للنسيج.

كما يضم المشروع الجديد منطقة إدارية وتجارية تشتمل على "مبنى إدارى - منفذ بيع - خدمات بنكية - مبنى المعارض إضافة إلى المنطقة الخدمية وبها مسجد وعدة كافيتريات ومطاعم .