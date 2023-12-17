وأعربت الأوقاف الكويتية - في بيان لها - عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.