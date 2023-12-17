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دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أئمة المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد دولة الكويت بعد صلاة الظهر مباشرة اليوم الأحد.