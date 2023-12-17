اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تنعى أمير دولة الكويت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:13 ص
الأمم المتحدة تنعى أمير دولة الكويت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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نعى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقدما تعازيهما القلبية لعائلته وحكومة وشعب الكويت.


وجدد جوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكويت على صعيد القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة. 
يُذكر أن الأمم المتحدة ستنكس علمها غداً الاثنين حدادا على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وذكر بيان عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدا متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها، وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم.







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وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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