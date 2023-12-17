اعترافات لصى المواطنين بالمنوفية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب ـ سليم على

أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنوفية ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرتى (قسم شرطة منوف ، مركز شرطة شبين الكوم) ، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.