استشهاد 4 فلسطينيين في اقتحام للاحتلال الإسرائيلي لـ"طولكرم" ومخيمها

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استشهد أربعة فلسطينيون، اليوم الأحد، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم "نور شمس"، بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، أسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما)، علما بأن الشابين الآخرين محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، كانا قد استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.



وأوضحت مصادر أن الشابين، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركا ينزفان وعددا من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالدخول إلى المخيم.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف.



وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بالمخيم، واعتقلت عددا لم يتسن حصره من السكان خلال مداهمات واسعة وسط دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.



ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية في المخيم.



في الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة، في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الإسكان في ضاحية أكتابا، وداهمت المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، وقامت بتكسير المركبات المتوقفة في المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، في وقت متأخر من مساء السبت، مدينة طولكرم، من الجهة الغربية، مرورا بشارعي المحاكم والسكة، باتجاه شارع نابلس وصولا لمخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستوطنة "عناب" شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.



وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية أكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.



وأفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيم نور شمس والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.



وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة، المدخل الشمالي لمخيم طولكرم وشرعت في أعمال تجريف للمكان، وسط اندلاع مواجهات وسماع أصوات انفجارات في المنطقة.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، عن الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة اليوم الأحد، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.



وباستشهاد الشباب الأربعة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 295 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.