"ابدأ": باكورة إنتاج مصنع الأعلاف المصرى مطلع 2024 باستثمارات مليار جنيه

كتبت : أماني سمير

استطاعت المبادرة الوطنية " ابدأ " التعاون مع شركة «بولي سيرف» للأسمدة والكيماويات، برئاسة الدكتور شريف الجبلي لتصنيع مكونات الأعلاف، إذ جرى تكوين شركة «ابدأ» للصناعات الكيماوية لإنتاج أحادي فوسفات الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم، بمدنية جمصة الصناعية على مساحة 45 ألف متر.

وقال شريف الجبلي إن هذا المشروع مبني على مكونات مصرية 100%، منها حامض الفوسفوريك الذي ينتج من الفوسفات المصري وكربونات الكالسيوم الموجودة في مصر بوفرة كبيرة، كما أن هذا المشروع سينتج نحو 150 ألف طن على 3 مراحل، واستثماراته حاليا تقدر بنحو مليار جنيه مصري، والفاتورة الاستيرادية 70 مليون دولار حاليا، والاستيراد من الخارج 70 ألف طن، وهو ما سيقلل الفاتورة الاستيرادية ويتيح فرصة للتصدير، لأن الخامات موجودة في مصر، وهو ما سيمنح قوة تنافسية للمنتج المصري .

كشفت "ابدأ" أن هذا المشروع سوف يتيح 200 فرصة عمل في البداية لأبناء الدقهلية ودمياط، ويعد هذا المشروع من "ابدأ" إضافة قوية للصناعة المصرية ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2024 ليكون باكورة مشروعاتنا الكيماوية مع شركة "ابدأ" .