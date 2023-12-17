إقبال كبير من ركاب المترو على استخدام ماكينات صرف التذاكر

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدا خطا المترو الأول والثانى، إقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو، حيث تلاحظ مع بدء الأيام الأولى لدخول الخدمة المميكنة الجديدة تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الإشتراكات من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور و تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات و شحن محفظة التذاكر وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة .

- بيع وشحن محفظة التذاكر .

- تجديد اشتراكات الجمهور و إعادة شحن محفظة التذاكر .

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 _10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه .

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج .

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى .

وختاما ناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كل الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .