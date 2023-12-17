إزالة 159 حالة تعد على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة علي مدار الأسبوع الماضى، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز( بني مزار – مطاي- سمالوط – أبوقرقاص- المنيا – ملوى- مغاغة) من إزالة 159 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، ففي مراكز (بني مزار ، المنيا ، ملوى) تم إزالة 103 حالات تعد بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية، منها 84 حالة في قري ( الحسينية – القصبي – أبوجرج – بني علي ) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، و7 حالات بقريتى بنى محمد سلطان والبرجاية وردم حفر قواعد خرسانية في المهد بحى غرب مدينة المنيا و 12 حالة بناء مخالف بقريتى ابشادات و تونا الجبل وأحياء بمدينة ملوى.



وفي مراكز (مطاي ، سمالوط ، أبوقرقاص، مغاغة) نفذت الوحدات المحلية حملات للإزالة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 56 حالة تعد منها 15 حالة تعد بقرية بردنوها وحي شمال وشرق مدينة مطاى، و 24 حالة قى قريتى شوشة و قلوصنا و الأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط ، وفى أبوقرقاص تم إزالة حالتى تعد بدون ترخيص و 15 حالة تعد بقرى ميانة و طنبدى و آبا و حى شمال مدينة مغاغة وتم التعامل الفوري والإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.