أوقاف القليوبية تنظم اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافى للأئمة.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف ب القليوبية ، اليوم الأحد، اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافى للأئمة، وذلك بمركز شباب مدينة قها، بحضور العميد محمد فوزى رئيس مجلس مدينة قها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبحضور ما يزيد على 200 إمام وخطيب من أوقاف القليوبية.

وكشفت أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي هذا اللقاء فى إطار فعاليات وزارة الأوقاف الثقافية والإرشادية والتى من خلالها يتم التواصل بين جميع الجهات والمناطق فى صورة تكاملية للوقوف على ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة من مشروعات وخدمات على كافة الجوانب وبجميع مناطق الجمهورية.

وتابعت، أنه يأتي هذا اللقاء المعرفى فى سياق عنوان الجمهورية الجديدة التى يجب الوقوف على منجزاتها وأفكارها وقدراتها فى ظل التقدم التكنولوجى وأبعاد التغيرات العالمية فى ظل الصعاب والتحديات التى يشهدها العالم الجديد والذى لا يعرف إلا منطق القوة والإعداد الجيد والاستعداد لكافة التحديات فور ظهورها.

وأوضحت، أنه أبدى جميع الحضور إعجابهم على هذا المكون المعرفى والثقافى الذى تم الإطلاع عليه أثناء شرح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة للمنجزات الرياضية والخدمات الشبابية التى قامت بها الدولة المصرية فى قطاع الشباب والرياضة، حيث أوضح أيضاً على اهتمام الدولة المصرية بالدور الذى يجب أن يقوم به الشباب والجهد المبذول فى هذا الشأن من خلال تدريب الشباب وتكثيف الجانب التوعوي لديه.

وخلال كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بين ما قامت به الدولة المصرية من خلال الاهتمام بذوى الههم وأصحاب القدرات الخاصة وتنظيم المسابقات المتنوعة لهم وإلقاء الضوء عليهم فى كافة المحافل والمناسبات لتدرك الدنيا كلها أن مصر بقيادتها الواعية الرشيدة وشعبها الأبي الوفى ستظل شاهدة على مر العصور بعراقة الوطن وأصالة الشعب.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وتقديم نموذج للمقرأة القرآنية النموذجية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، ودامت مصر الأبية على الأعداء عصية.