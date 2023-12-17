اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمير الكويت يتلقى برقية تعزية من الرئيس الصيني بوفاة أمير البلاد الراحل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:16 م
أمير الكويت يتلقى برقية تعزية من الرئيس الصيني بوفاة أمير البلاد الراحل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهوربة الصين الشعبية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب الكويتي بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.


وتضمنت البرقية إشادة الرئيس الصيني بالإسهامات البارزة للأمير الراحل في نهضة وتقدم الوطن العزيز في مختلف المجالات وسعيه الدائم لتعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.


وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية جوابية للرئيس الصيني أعرب خلالها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التطلع لتعزيزها في المجالات كافة.







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