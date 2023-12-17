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أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد تسجل 70 جنيها للمستهلكين

الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد تسجل 70 جنيها للمستهلكين الدواجن - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية أن أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد تسجل استقرارا ملحوظا فى كافة الأسواق للمستهلكين بين 70 إلى 73 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلى 62 جنيها فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن فى اتحاد الغرف التجارية التى ترصد تطور سعر الفراخ فى الأسواق.

 

أما عن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.

 







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