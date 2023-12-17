اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

آليات جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة.. التفاصيل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:18 ص
آليات جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة.. التفاصيل جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز منذ قليل مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ويستهدف الجهاز العمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع المعمرة وأيضا مدى توافر خدمة ما بعد البيع وتوفير الصيانة والتزام الشركات  بفترة الضمان في إطار الحرص على حقوق المستهلك.
 
على جانب آخر، حرص جهاز حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية من تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يستمر الجهاز في تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 ، حيث يتم إحالة الشكاوى الى الإدارة المختصة  بالجهاز  والعمل على حلها.






جهاز حماية المستهلك

شكاوى السلع المعمرة

طرق الشكاوى لحماية المستهلك

اليات الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

مبادرة صديق المستهلك

حقوق المستهلك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة