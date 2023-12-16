وصول مساعدات ألمانية إلى مصر لاستخدامها فى علاج مصابى غزة.. صور

كتبت ـ هناء أبو العز

سلم السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، شحنة مساعدات طبية فى مطار القاهرة الدولي، جلبتها طائرة تابعة للجيش الألمانى تحتوى معدات طبية عالية الجودة، مثل حاضنات الأطفال الخدج وأجهزة التنفس الصناعي، وشاشات مراقبة حالة المرضى إلى مصر.

ولفت السفير الألمانى، إلى أن هذه الشحنة عبارة عن شحنة إنسانية، تم تقديمها إلى نائب وزير الصحة الدكتور محمد حساني، حيث سيتم استخدامها فى المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة، وستساعد الطاقم الطبى هناك على إنقاذ الأرواح.

وأكد السفير الألمانى، أن هذه المساعدات تساهم فى تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين فى غزة.

وقال السفير هارتمان : يسعدنى أنه من خلال هذا التسليم يمكننا دعم التزام مصر الدؤوب بالمساعدات الإنسانية، ولا سيما الالتزام المصرى بالرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة، حيث نتفق جميعا على أن معاناة السكان فى غزة يجب أن تنتهى فى أقرب وقت ممكن، ولا يمكن أن تكون مساعداتنا الطارئة سوى خطوة صغيرة ، ووفى الوقت نفسه، تعمل ألمانيا بجد على الصعيد الدولى جاهدة لخلق منظور لعملية سياسية، ومثل شركائنا المصريين، نحن مقتنعون بأن حل الدولتين فقط هو الذى يمكن أن يجلب سلاما دائما."



السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان



السفير الألماني