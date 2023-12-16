اليوم السابع
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وزير التجارة الكويتى: الأمير الراحل حمل على عاتقه مسؤولية تعزيز التسامح بين أبناء شعبه

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:05 م
وزير التجارة الكويتى: الأمير الراحل حمل على عاتقه مسؤولية تعزيز التسامح بين أبناء شعبه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد العيبان إن أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) كان نعم القائد والناصح وحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز الألفة والتسامح والتسامى بين أبناء شعبه.


وأضاف العيبان - فى تصريح له مساء اليوم /السبت/- أن الأمير الراحل وجه الحكومة نحو التعاون وتسريع عجلة التنمية والبناء ونشطت فى عهده وتيرة التشريعات الإصلاحية المهمة.


وأوضح أنه فى عهد الأمير الراحل تبلورت أيضا لبنة المشاريع الاقتصادية التى ستشهدها الكويت قريبا ليستكمل مسيرته أخوه وعضده أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


ودعا إلى الله تعالى أن يجزى الأمير الراحل خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين







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