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وحدة للتشخيص الفورى داخل غرف العمليات بمستشفيات جامعة بنى سويف

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:00 ص
وحدة للتشخيص الفورى داخل غرف العمليات بمستشفيات جامعة بنى سويف وحدة للتشخيص الفورى
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت جامعة بنى سويف ، العمل بوحدة  بوحدة Frozen التابعة لقسم الباثولوجى والتى تختص هذه الوحدة بالتشخيص الفوري داخل غرفة العمليات مما يسهل على المريض والجراحين بعمل عدد تدخلات جراحية أقل وبدقة عالية .
 
وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إن الوحدة تعمل على التشخيص الفورة للحالات داخل غرفة العمليات، مشيرا إلى أن الوحدة تساعد على عمل عدد تدخلات جراحية أقل وبدقة عالية .
 
وأضاف الدكتور منصور حسن لـ" اليوم السابع "،  أن الوحدة تعمل مرة أسبوعياً لأورام الثدى والجلد بالحجز المسبق مع قسم الباثولوجى .
 
 
 
 






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