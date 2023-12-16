ميناء دمياط يستقبل سفينة بريطانية على متنها 65710 أطنان قمح

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة (GOOD HOPE MAX ) والتي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65710 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22628 طن تشمل : 8925 طن يوريا و 7992 طن ملح معبأ و 5711 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55300 طن تشمل : 9107 طن خردة و 437 طن مولاس و 2930 طن زيت طعام و 2200 طن فول صويا و 9500 طن قمح و 3607 طن حمص و 528 طن خشب زان و 13991 طن حديد و 13000 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 377 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2737 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137635 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 317748 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5162 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و الفيوم ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2974 شاحنة.