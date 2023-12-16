اليوم السابع
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مناقشة رسالة ماجستير حول "دور لجان المراجعة فى دعم تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة"

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:20 م
مناقشة رسالة ماجستير حول "دور لجان المراجعة فى دعم تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة" مصطفى محمود أحمد حسين

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شهدت كلية العلوم الإدارية - أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة التي قدمها الباحث مصطفى محمود أحمد حسين بعنوان "دور لجان المراجعة فى دعم تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة (ERP) وانعكاسها على جودة التقارير المالية "دراسة ميدانية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد حسن عبد العظيم أستاذ المحاسبة ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية « رئيسا »، والدكتور أحمد زكى حسين متولى أستاذ المحاسبة، ونائب رئيس جامعة قتاة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الجامعة السابق «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد صالح هاشم أستاذ المحاسبة ونائب رئيس الأكاديمية لشئون التدريب والاستشارات وعميد كلية العلوم الإدارية «عضوا».

ومنحت اللجنة الباحث درجة الماجستير في المحاسبة، بعد أن اجتمعت آراء اللجنة على حسن اختيار موضوع الرسالة واستيفاء الباحث لقواعد كتابة الرسائل العلمية ومناهج البحث العلمى، فيما توجه الباحث بالشكر والتقدير والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة على القيمة التى تمت إضافتها للرسالة.

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الباحث مصطفى محمود أحمد حسين
 
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الباحث مصطفى محمود أحمد حسين اثناء تقديم رسالة الماجسيتر 

 







رسالة ماجستير

كلية العلوم الإدارية

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية




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