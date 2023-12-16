اليوم السابع
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مفتي الجمهورية ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:25 م
مفتي الجمهورية ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
كتب لؤى على

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نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاماً .
 
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة حكومة وشعباً، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي قد نعى،اليوم السبت، في بيان رسمي أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً .
 
 






الشيخ نواف

الكويت

دار الافتاء

مفتى الجمهورية




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