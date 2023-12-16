مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عودته لمنزله بمركز الجمالية في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه متأثرا بإصابته وذلك بعد ان صدمته سيارة مسرعة امام قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية أثناء عودته من أحد الدروس.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة للعقيد عمر عويس، مامور مركز شرطة الجمالية، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الواصل بين مركزي الجمالية فارسكور بالقرب من قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز ونقل مصاب ففي حالة خطر الى المستشفى وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى المستشفى وبالفحص تبين وصول "أحمد الذهدى جاب الله"،18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم قرية قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز وبسؤال والده أكد ان نجله كان يتلقى احدى الدروس الخصوصية ولدى عودته من الدرس صدمته سياره حال عبوره الطريق ولقي مصرعه متأثرا بإصابته واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي باشرت التحقيقات.